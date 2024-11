Ilrestodelcarlino.it - Jesi, dimenticare Ruvo e tuffarsi a Ravenna

Una sconfitta, la seconda al PalaTriccoli, che non ridimensiona, o ridimensiona solo in parte, il buon inizio di stagione dell’Academy. Un. ruvido e scorbutico torna a casa col bottino pieno al termine di una gara maschia e combattuta dal primo all’ultimo minuto. In sala stampa a fine partita la disamina di coach Ghizzinardi. "Complimenti ai ragazzi per non aver mai mollato anche dopo l ‘infortunio a Lautaro (Berra ndr) che in difesa per noi è un fattore e aver giocato alla pari contro una squadra fisica e tosta, resta il rammarico per aver avuto la palla del sorpasso e non averla saputo sfruttare e, soprattutto aver subito troppi canestri in contropiede". Onestissimo some sempre il coach leoncello nell’affrontare il delicatissimo tasto arbitraggio. "Alcuni, non io, hanno accennato alla prestazione così cosi di chi doveva dirigere, per quanto mi riguarda posso solo dire che non era facile tenere sotto controllo un finale agitato come quello di stasera".