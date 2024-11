Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli: Inzaghi punta su la Thu-La, Conte su Lukaku. Probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 9 novembre 2024 – Sarà certamente una sfida particolare, dal sapore antico. San Siro come accoglierà il ritorno di Antonio? Lecito chiederselo dopo lo scudetto vinto, l’anno prima finale di Europa League persa, e poi la separazione per evidenti divergenze con la dirigenza e squadra affidata a Simone, bravo a farsi trovare pronto e incamerare diversi trofei in bacheca, seconda stella compresa. Un tuffo nel passato, ma probabilmente non sarà calorosa l’accoglienza del Meazza a, ora al, e con un altro ex, quel Romeluche sembrava in procinto di tornare prima di prendere altre strade, Roma e appunto azzurri. Insomma, oltre alla classifica,prima ea inseguire, i motivi per seguire lasono molteplici, e tutti avvincenti. Graduatoria ancora corta, cortissima, infatti comanda la squadra dicon 25 punti, ma fermata nettamente dall’Atalanta che è terza a 22 con Fiorentina e Lazio, poi la Juve sesta a 21 prima di uno stacco di quattro punti col Milan settimo a 17.