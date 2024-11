Spazionapoli.it - Inter-Napoli, Conte ha già scelto la formazione: sorprendente decisione su un azzurro!

Sono ore molto calde quelle che precedono la super sfida tra. Le ultimissime sulle possibili scelte di Antonio. Si avvicina sempre più quella che può essere definita come la sfida dell’anno. Il big match traporta con sé tantirogativi, i quali verranno sciolti sul rettangolo verde. A San Siro si sfideranno le prime due della classe, le quali son distanti ormai solo un punto dopo la caduta dei partenopei contro l’Atalanta. Quindi, in caso di sconfitta a Milano, gli azzurri si ritroverebbe alle spalle dei lombardi. Tutto ciò lascia presagire che non ci sarà alcuna “fuga scudetto”, ancor più perché sarà molto curioso vedere la reazione del gruppo dopo il ko al Maradona.Antonioavrà lavorato senza dubbio sulla testa dei suoi calciatori. L’allenatore conosce le difficoltà del momento, e con ogni probabilità proverà ad evitarla.