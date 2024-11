Ilfattoquotidiano.it - Incatenato al termosifone dal coinquilino per due giorni: si salva buttando un’agendina dalla finestra con la scritta “aiuto”

A Bellaria Igea Marina un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sequestrato e torturato il suo, un 43enne proprietario della casa dove vive. La vicenda, riportata dai quotidiani locali, ha rivelato una serie di abusi iniziati quando l’affittuario ha deciso di non pagare più l’affitto e di impossessarsi della camera padronale, relegando l’altro sul divano.Il 50enne è poi passato dalle minacce verbali e insulti alle violenze fisiche. Tra gli episodi raccontati, quello in cui il 50enne ha usato un ferro rovente per marchiare la mano del proprietario, seguito da legature con fili elettrici e bastonate durante la notte mentre dormiva. L’uomo, stando alla denuncia, ha anche costretto ila poggiare la mano su una superficie di marmo mentre, con una mazzetta da muratore, minacciava di colpirla.