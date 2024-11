Gaeta.it - Giovanissimi a Napoli: la violenza armata continua a preoccupare

La situazione ditra i giovani dinon mostra segni di miglioramento, mentreno a susseguirsi episodi inquietanti di uso di armi da fuoco. Recentemente, un grave incidente ha coinvolto un ragazzo di soli 18 anni, attualmente ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Vecchio Pellegrini, a seguito di un ferimento con arma da fuoco.Il ferimento nella zona dei TribunaliL'episodio è avvenuto all'alba, poco prima delle 5, nella storica area dei Tribunali, cuore pulsante della vita cittadina. Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, il giovane è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, e le circostanze in cui si è verificato il fatto sono ancora oggetto di indagine. Agenti della polizia dell'Ufficio prevenzione generale e sicurezza pubblica disono accorsi immediatamente all'ospedale dove il ragazzo è stato trasportato, avviando così le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.