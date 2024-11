Ilrestodelcarlino.it - Geometra di Ancona molestata nel cantiere navale: “Quel collega mi è saltato addosso”

, 9 novembre 2024 – Avvicinata esessualmente da unpiù grande di lei durante un sopralluogo di lavoro. Lui un capodi 57 anni, lei una giovanedi nemmeno 30 anni che non ha avuto nemmeno il coraggio di gridare aiuto per la paura che le ha gelato il sangue lasciandola sotto choc. Insieme erano dovuti entrare all’interno di uno yacht appena finito di costruire, in uno dei cantieri navali del porto dorico. Lì dentro l’uomo gli sarebbeper approfittare di lei ma la giovane, in due momenti distinti, è riuscita ad allontanarsi. Il 57enne ora è indagato per violenza sessuale, nella forma più lieve. Le accuse sono tutte ancora da dimostrare. Le telecamere esterne hanno ripreso solo i due entrare ed uscire dall’imbarcazione ma nonlo che è avvenuto dentro.