Formazioni ufficiali Cagliari-Milan Serie A 2024 2025

Ledi, partita valevole per la dodicesima giornata di. Dopo l’entusiasmo alle stelle per l’impresa del Bernabeu, ora per i rossoneri è il momento di confermarsi. Non si preannuncia una passeggiata di salute in Sardegna contro l’ostica squadra di Nicola, ma ilpartirà ampiamente favorito. Spicca l’esordio dal 1? di Camarda, che sostituisce l’infortunato Morata. Ecco le scelte dei due allenatori.(4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert, Wieteska; Felici, Gaetano, Jankto, Marin, Prati; Lapadula, Mutandwa, Pavoletti. All.: Nicola.(4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlovi?, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Camarda.