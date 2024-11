Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, nuovo difensore per Antonio Conte: viene dal Brasile

Per la sessione invernale dimanca ancora molto, ma in casasono già partite le prime valutazioni su come rinforzare l’organico a disposizione di. Il DDS del, Giovanni Manna, guarda già oltre, e l’obiettivo pare essere stato individuato in. Si tratta di Vitão,dell’Internacional, come svela il quotidiano GloboEsporte. A confermarlo sarebbe anche il portale Revista Colorada su X: “Vitão ha ricevuto una proposta dalla capolista del campionato italiano, il”., occhi sulPiù precisamente, stando a quanto riportato da GloboEsporte, il sodalizio partenopeo avrebbe messo sul piatto 7 milioni di euro per l’80% del cartellino del calciatore classe 2000, ovvero per aggiudicarsi i diritti attualmente detenuti dallo stesso Internacional.