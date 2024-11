Lanazione.it - Bientina, va in scena Gianburrasca a teatro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

(Pisa), 9 novembre 2024 -per bambini e famiglie, adatto a tutte le età e a tutte le epoche, sotto i riflettori della nuova stagione 2024/2025 deldelle Sfide di, in Via XX Settembre 30. Domenica 10 novembre alle 17,00 Settimo Cielo presenta “Giannino Stoppani in arte Burrasca”, scritto e diretto da Giacomo Sette, con Gloria Sapio e Maurizio Repetto. Musiche di Andrea Cauduro, scene di Marco Malerba, luci e video di Fabio Romano Marianelli, figurine di Gloria Sapio, videomapping di Maurizio Repetto, disegni di Giacomo Sette. Ingresso 7 euro adulti, 5 euro bambini (fino a 12 anni). Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli su www.guascone.it. Lo spettacolo. Ispirato al famosissimo capolavoro di Vamba, uno spettacolo da non perdere.