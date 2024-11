Ilgiorno.it - Alberto Mantovani riceve il Nobelino: “Curiamo e custodiamo il servizio sanitario nazionale”

Milano, 9 novembre 2024 – Cita l’aforisma medievale per dire che “io sono un nano sulle spalle dei giganti e il primo gigante è Umberto Veronesi”, primo lombardo in sette edizioni a essere insignito del “” da un milione di euro creato dalla Regione alla memoria del Prof e consegnato ieri alla Scala. L’immunologo, nato a Milano 76 anni fa, direttore scientifico dell’Humanitas e professore alla Queen Mary di Londra, “è stato un carissimo amico di papà che stimava tanto il suo lavoro”, ricorda Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi. Quest’anno non c’è bisogno del vincolo che accompagna il premio “Lombardia è ricerca”, di utilizzare almeno il 70% dei fondi in questa regione: il vincitore, che condivide il merito con i suoi collaboratori, spiega che tutto il milione servirà “a trattenere e reclutare qui l’oro del terzo millennio, che è l’oro grigio del cervelli.