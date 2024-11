Sport.quotidiano.net - Al Sassuolo basta un filo di gas per vincere: una punizione di Laurienté piega il Sudtirol

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 9 novbembre 2024 – Ha un muso cortissimo, ilche va alla pausa da secondo in classifica sulla scorta della seconda vittoria di misura consecutiva. La macchina da gol neroverde rifiata, ma la squadra di Grosso capitalizza i calci da fermo e consolida una classifica che la lascia dietro solo al Pisa capolista. Contro il Mantova, una settimana fa, un rigore di Berardi, contro ilunadi Laurientè: due gare, sei punti, figli di due gol fatti – nessuno su azione – e zero subiti, con tanti saluti all’estetica ed ovvia esaltazione di un pragmatismo che, come una settimana fa, vede ilsoffrire il giusto ma passare comunque all’incasso. Tanto varrà abituarsi, insomma, a questa versione forse non bellissima ma ‘più realista del re’ di unche nel primo tempo patisce, nel secondo riscuote, senza formalizzarsi se c’è, come si dice in gergo ‘da sporcarsi le mani’.