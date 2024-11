Ilfogliettone.it - Tra Meloni e Schlein scintille al “caviale” e “olio di ricino”

Nuovea distanza tra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Partito democratico Elly, con la prima che accusa la "sinistra al" di fare polemiche su questioni totalmente "inutili" e la seconda che replica di "non sopportare che i lavoratori vengano purgati con l'di" da questo governo.Il tutto nasce dal messaggio inviato ieri dalla premier, letto in diretta radiofonica a 'Un giorno da pecora', al collega di partito Marco Osnato, che le aveva domandato, su richiesta dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, come si sentisse dopo l'influenza che l'aveva colpita nei giorni scorsi. "Male in verità - aveva scritto la premier -, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest a fare il mio lavoro". Al che la segretaria del Pdl'aveva accusata "di delegittimare i diritti sindacali".