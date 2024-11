Zonawrestling.net - TNA: Nic Nemeth vs Eddie Edwards sarà il main event di Turning Point

Dopo la sconfitta patita settimana scorsa a causa di un incomprensione con Joe Hendry nel tag team match contro il System, Nicè chiamato a difendere il suo TNA World Title dall’uomo che ha ottenuto proprio su di lui il pin vincente di sette giorni fa,.I due si affronteranno one on one neldiil 29 novembre in quel di Salem per il weekend del WrestleCade.BREAKING: After pinning @NicTin the Tag Team match on #TNAiMPACT last week, @Thewill now facefor the TNA World Championship at #TNA, LIVE from WrestleCade in Winston-Salem, NC, on November 29!Get tickets NOW: pic.twitter.com/WsgE1UfSZo— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 8, 2024