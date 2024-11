Nerdpool.it - The Batman: il Joker di Keoghan avrà finalmente la sua serie, insieme ad altre novità

Ildi Barrypotrebbe avere l’ultima risata nella trilogia di The. Dopo che l’attore di Eternals e Saltburn ha fatto un cameo nel film Thedel 2022 – e una scena eliminata di cinque minuti che alla fine è stata diffusa online. Il regista Matt Reeves ha insistito sul fatto che il breve cameo non stava preparando ThePart II:“L’idea era più che altro quella di dire: ‘Se pensate che i problemi a Gotham spariranno, potete scordarvelo. Sono già qui!”. Ha detto Reeves a proposito della relazione nascente tra l’Enigmista incarcerato (Paul Dano) e il suo compagno di Arkham già incarcerato dal Cavaliere Oscuro (Robert Pattinson).“Non è una scena di Easter egg”, ha spiegato Reeves in un’intervista del 2022. “Non è una di quelle scene da titoli di coda Marvel o DC in cui si dice: “Ehi, ecco il prossimo film!”.