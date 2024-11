Terracina, i cani del Canile comunale sabato 9 novembre al Parco delle Città Gemellate

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 82024 – Idelledinei parchi della2024 appuntamento con il progetto “Crescere insieme si può”, un’iniziativa dell’Associazione Le Orme di Jack patrocinata dal Comune diin collaborazione con il nucleo di Protezione Civile diche propone, tra gli obiettivi, l’inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l’adozione responsabile deidalle e il volontariato comunitario.Idelledisono i protagonisti della prima fase del progetto. Alcuni di loro seguono infatti un percorso di preparazione che li porta settimanalmente in un centro di addestramento cinofilo e nei parchi di, un’occasione preziosa per trascorrere il tempo fuori dalla struttura di viaIndustrie e per prepararsi meglio a una possibile adozione.