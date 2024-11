Lanazione.it - Tagli alle università: assemblea di Sinistra Per al Polo Carmignani

Prosegue la mobilitazione degli studenti pisani contro la riforma Bernini con un’che si terrà lunedì 11 novembre16 nell’aula magna del. Al centro della discussione, per la quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica, il finanziamentoe la gestione del pre-ruolo in ambito accademico. "L’- spiega Andrea Brucini rappresentante del collettivo studentesco ‘per’ -. sarà un’occasione di confronto sul perché queste misure non rispondano ai nostri bisogni e alla nostra idea di". Proprio in risposta alla riforma è nato a Pisa un movimento che unisce al suo interno organizzazioni studentesche, liste di rappresentanza e, in generale, studenti che "non vogliono restare immobili mentre il loro futuro viene pian piano smantellato".