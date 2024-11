Ilfattoquotidiano.it - Su TikTok spopola la moda di tatuarsi le guance: che cos’è il Cheek Tint Tattoo e quali sono i rischi

L’idea di non dover più comprare un blush basterebbe a farvi tatuare. le? Dopo il successo del Lip Blush, il trucco permanente per le labbra, sui socialil, cioè un tatuaggio cosmetico che simula una pennellata di colore sue zigomi. Nonostante le ovvie perplessità che la pratica può suscitare, c’è chi è disposto a spendere fino a 400 euro per avere pomelli sempre accesi e dire addio per sempre al fard.Da dove arriva il Blush SemipermanenteIl trattamento è molto popolare in Oriente, in Corea del Sud e nell’Est Europa, dove i tatuaggi cosmetici stanno conquistando una fetta sempre più ampia di mercato tra tatuaggi per le sopracciglia (come il microblading), trucco permanente per le labbra e ora anche per le. A spingere la popolarità delBlushstati, ancora una volta, le piattaforme social.