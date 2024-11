Nerdpool.it - Star Wars: la saga degli Skywalker dovrebbe essere ripresa?

La notizia di una nuova trilogia cinematografica di, sviluppata dallo sceneggiatore/produttore Simon Kinberg, solleva una delle questioni più controverse del fandomiano: il continuo della. Quando la notizia del progetto di Kinberg è stata diffusa per la prima volta, è stato riferito che si sarebbe trattatoepisodi 10-12 della serie principale. Tuttavia, le notizie successive hanno indicato che i film sarebbero stati una storia separata incentrata su un nuovo gruppo di personaggi. Resta da vedere cosa ha in serbo la Lucasfilm, ma le discussioni sui film di Kinberg hanno riportato in primo piano la.Quando la Disney ha acquisito la Lucasfilm nel 2012, una trilogia sequel per laera una pietra miliare dei piani dello studio.