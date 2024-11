Sport.quotidiano.net - Spal, emergenza assoluta a centrocampo. Radrezza e Buchel insieme non convincono

fa rima con, e mister Dossena se n’è reso conto. Questa è una delle settimane più complicate in assoluto per l’ex allenatore della Pro Vercelli, chiamato a preparare la partita contro il Pineto in condizioni a dir poco precarie. In difesa le scelte sono obbligate, con Bassoli, Nador e Sottini centrali e Calapai e Mignanelli sulle fasce. Stavolta però è la composizione dela lasciare le principali perplessità. L’infortunio di Awua e l’impossibilità di schierare l’acciaccato El Kaddouri – se non per uno spezzone di gara – impongono al tecnico lodigiano di cercare soluzioni alternative. Quella più naturale porta a pensare a Zammarini,, come accaduto sabato scorso a Terni dopo l’infortunio del nigeriano. La coesistenza di– che ormai di mestiere fanno i playmaker e non fanno della corsa la propria qualità distintiva, per usare un eufemismo – però è apparsa una forzatura da riproporre soltanto quando proprio non è possibile fare diversamente.