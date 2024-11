Quotidiano.net - Rimanere in salute dormendo bene

Già stanchi al mattino e in attesa del weekend per cercare di recuperare vitalità ed energie? Secondo gli esperti, il primo passo da fare è verificare la qualità del sonno. Mentre dormiamo il corpo si rigenera fisicamente e psicologicamente. Il sonno infatti, viene definito ristoratore quando al risveglio ci si sente riposati, non si accusa stanchezza e si è subito pronti ad affrontare la giornata al meglio delle proprie potenzialità fisiche e mentali. Per renderlo tale è fondamentale, innanzitutto, dormire il numero di ore di cui il corpo ha bisogno, in media per un adulto sono circa 7,5, anche se variano da persona a persona. Per calcolarle è possibile utilizzare un diario dove annotare per almeno quindici giorni, fine settimana compresi, l’ora in cui ci si addormenta, quella in cui si sveglia e le sensazioni che si provano durante la giornata.