Oasport.it - Quanti punti difende Jannik Sinner alle ATP Finals. Il gruzzolo del 2023 e l’obiettivo di migliorarlo

Lo scorso annoATPchiuse la prima fase da imbattuto e poi si spinse fino in finale, dove fu sconfitto dal serbo Novak Djokovic: l’azzurro acquisì 1000, mentre il balcanico, battuto nella fase a gironi proprio dall’azzurro, ne incamerò 1300. Nelnessuno, infatti, raccolse il bottino pieno di 1500in palio.Per migliorare quanto fatto lo scorso anno,avrebbe soltanto tre vie teoriche, culminanti tutte con la vittoria finale, ovviamente: l’azzurro potrebbe incamerare tra 1100 e 1500a seconda della resa nella prima fase a gironi.Come detto, iin paliosono 1500, quindi l’azzurro vincendo la manifestazione da imbattuto incasserebbe proprio questo bottino, migliorando di 500quanto fatto lo scorso anno. Nel caso in cuidovesse vincere la manifestazione dopo aver perso un match nella fase a gironi, invece, ecco che iincassati sarebbero nel complesso 1300, proprio come accadde lo scorso anno per il serbo Novak Djokovic.