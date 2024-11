Processo Grillo jr | Se lei avesse assunto tutto l’alcol sarebbe stata in coma etilico

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“Seche lei ha dichiaratoin una condizione di quasi”. E’ quel che, secondo quanto è stato appreso dall’Ansa, avrebbe affermato medico legale Marco Salvi, consulente della difesa degli imputati Ciro, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Il medico è stato ascoltato nell’udienza a porte chiuse per enunciare le sue analisi sulla base delle dichiarazioni della studentessa italo norvegese, presunta vittima di violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famigliaa Porto Cervo.Secondo il professionista, la ricostruzione suldalla studentessa “non sono realistiche, perché smentite da elementi precisi come le condizioni di malessere in cui sidovuta trovare la presunta vittima, i filmati dei cellulari in cui si vede un individuo che ha un’autonomia posturale che altrimenti nonspiegabile”.