Metropolitanmagazine.it - Novembre, Giovanni Pascoli: ”L’estate fredda dei morti” e la riflessione sulla precarietà dell’esistenza

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Una poesia spesso citata nella Letteratura per l’Infanzia è, un componimento poetico ditratto dalla raccolta Myricae. Una descrizione di un paesaggio naturalistico che, in realtà, cela unadella vita e il tema della morte.e la caducitàCredits: meteowebTratta dalla raccolta Myricae del 1891,è una delle celebri poesie di. Originariamente il componimento aveva il titolo di San Martino, in omonimia alla nota poesia del professore Giosuè Carducci, di cuifu allievo. Tale titolo trae ascendenza dall’ 11, data conosciuta nella cultura popolare come ”estate di San Martino”.ditrae ispirazione proprio da questo periodo; questo breve frangente illusorio in cui i colori dorati dell’autunno si mescolano a un’insolita luce, una mitezza climatica non usuale alla stagione autunnale, ormai inoltrata.