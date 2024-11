Sport.periodicodaily.com - Monza vs Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I brianzoli non possono permettersi altre battute d’arresto, ma davanti si troveranno un avversario che sta volando.vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 18 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI brianzoli devono risalire la china e abbandonare l’ultimo posto in classifica. La squadra di Nesta è reduce da due sconfitte consecutive che l’hanno costretta a non potersi allontanare dall’ultima posizione. Un ulteriore ko potrebbe portare ad un ribaltone clamoroso in panchina.I biancocelesti sono letteralmente scatenati, capolista solitaria in Europa League e a tre lunghezze di distacco dalla vetta in campionato. La squadra di Baroni nelle ultime sei partite è stata un rullo compressore vincendone cinque e perdendo soltanto contro la Juventus.