Mister Movie | Recensione FROM 3 Stagione 6 Episodio Scar Tissue e nuove teorie

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’6 della terzadici regala un ritmo più lento rispetto ai precedenti, ma non per questo meno significativo. La città è ancora segnata dalla recente morte di Dale e dall’inquietante atmosfera che pervade ogni angolo. A prima vista, potrebbe sembrare una pausa per riflettere e rielaborare il dolore, ma chi conosce bene questa città sa che è solo una calma temporanea, prima di un’altra tempesta.La famiglia Matthews: tra il dolore e la sopravvivenzaL’arrivo dei Matthews asegnò l’inizio di un periodo caotico e traumatico per la loro famiglia. Ma, se da un lato il dolore li ha segnati, dall’altro ha anche unito i membri della famiglia in modi inaspettati. Il bisogno di sopravvivere a un incubo senza fine li ha spinti a lavorare insieme, dimenticando le piccole meschinità quotidiane in nome di un obiettivo comune: rimanere vivi.