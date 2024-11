Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi 45-39, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio bolognese all’intervallo

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Purtroppo Morgan non trova la tripla sulla sirena, ma laè comunque avanti di sei punti. Nove punti per Shengelia e 7 di Clyburn e Cordinier, mentre per ilil migliore è Randolph con otto punti.45-39 Anche illavora benissimo e trova la tripla di Dibartolomeo. Mancano 6 secondi alla fine e timeout per Banchi.45-36 MORGAN! TRIPLAAAA! Grandissima azione dellae Morgan mette il canestro del +9.42-36 Morgan non sbaglia dalla lunetta. Ultimo minuto del secondo quarto.40-36 Zizic segna anche il libero supplementare.39-36 Zizic segna con il fallo di Hoard.37-36 Randolph con l’arresto e tiro.37-34 Si iscrive alla partita anche Marco Belinelli.35-34 Rivero con un grandissimo assist per la schiacciata di Rayman.