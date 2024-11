Gaeta.it - Lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 21: un passo avanti per la Marsica

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente sono stati completati idiin21 “Magoranese”, che attraversa i territori di Ortucchio e Gioia dei Marsi, nella provincia dell’Aquila. Questo intervento, notificato dal vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, segna un importante progresso per la viabilità nella regione. L’amministrazione, sotto la guida del presidente Angelo Caruso, ha investito ingenti risorse per rendere più sicura questa arteria fondamentale. Alfonsi ha annunciato che ulterioriverranno appaltati entro la fine dell’anno, con un budget di 500 mila euro destinato al completamento del tratto fino a Ortucchio e nuove risorse previste per migliorare l’illuminazione lungo il percorso che collega Gioia dei Marsi a Lecce nei Marsi.