Gaeta.it - L’apoel nicosia sorprende la fiorentina nella terza giornata di conference league

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento sportivo che ha sorpreso gli appassionati di calcio è avvenuto durante ladella fase a gironi della. La partita trae la, svolta al neo gsp stadium di, ha visto una vittoria dei padroni di casa per 2-1. Con una prestazione che ha messo in luce sia la strategia di gioco dei ciprioti che le difficoltà della formazione italiana, il match ha offerto spunti interessanti su entrambe le squadre.Dettagli della partita: un confronto accesoLa sfida è cominciata con ritmi sostenuti, e già nel primo tempo il pubblico ha potuto assistere a due reti significative. Il primo gol arriva al 37’ grazie a Donis, che è riuscito a sfruttare una disattenzione della difesa viola, trovandosi in una posizione favorevole e colpendo con precisione.