Gamberorosso.it - L’apertura che mancava in centro a Bologna: arriva Da Sacerno con il pesce firmato Dario Picchiotti

L'istrionico chefè approdato neldicon le sue proposte di mare. Chi pensava che, dopo la chiusura dell’Antica Trattoria di, avesse abbandonato la sua passione per ilforse non lo conosce abbastanza, stava solo meditando un cambio di passo incittà dovee soci sono già presenti con l’acclamatissimo Casa Merlò e le sue celeberrime ruote alla vodka. Nel frattempo, non è stato fermo, ma ha aperto la Locanda Casa Merlò a Calderara di Reno (BO) e dopo pochi mesi eccolo qui, nelstorico a, con il nuovo Da!Entrati dal piccolo ingresso sarete colpiti dall’illuminazione calda e avvolgente. Il contesto è di raffianata eleganza, con un invitante bancone, sgabelli e poltroncine rosso e oro, salette raccolte e la vista su un giardino bucolico.