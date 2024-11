Iltempo.it - La vecchia Europa e il nuovo Trump che ci costringerà a entrare nel futuro

Il PUS (Partito Unico della Sciocchezza) ha sostenuto fino alle prime ore dell'alba di mercoledì che Kamala Harris poteva vincere, salvo poi arrendersi solo davanti alla valanga di voti per il trio/Musk/Vance. In realtà però erano eloquenti oltre ogni ragionevole dubbio i segnali in favore del tycoon, ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Smaltita (si fa per dire) la botta, ecco che il PUS torna alla carica con nuovi fantasmi, primo fra tutti quello più facile di tutti:Presidente è una sciagura per l'Italia e per l'. Anche qui la tesi è insostenibile e presuntuosa, essenzialmente perché si basa su un assunto del tutto aleatorio, secondo il quale le scelte della nuova amministrazione americana saranno punitive per le nostre economie (dazi, energia, concorrenza spietata).