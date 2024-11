La Lazio guarda tutti dall’alto in Europa | Pedro la risolve col Porto nona vittoria su dieci per Baroni

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lanon si ferma più einLeague. Una serata campale, l’ennesima, per i biancocelesti che battono anche ile confermano di vivere delle settimane irripetibili. Del resto, sono l’unica formazione a punteggio pieno nel torneo, con sette punti in più della Roma e 12 in una classifica che già può valere la certificazione dell’approdo quantomeno agli spareggi. Ma dopo il poker di vittorie, tutte arrivate in modo diverso ma con lo stesso interprete, vale a dire unscatenato e stavolta decisivo nel recupero in quella che è la sua nuova seconda giovinezza, è lecito e doveroso puntare a chiudere tra le prime quattro: e a fine novembre si torna ancora all’Olimpico contro il Lugodorets in una partita senz’altro alla portata. Sono nove le vittorie nelle ultimepartite, l’unica eccezione il ko con la Juventus con l’uomo in meno e il gol subito per autogol.