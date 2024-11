Io con Donald Trump… Lory Del Santo la confessione sul presidente | cosa è successo tra loro

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Delha recentemente raccontato di come, in un passato ormai lontano, avrebbe potuto diventare la First Lady degli Stati Uniti al posto di Melania Trump. Ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 in collegamento da Miami, la showgirl ha rivelato che il suo primo incontro conTrump avvenne circa trent’anni fa, in modo del tutto casuale, in un ascensore della Trump Tower a New York.Durante quell’incontro fortuito, Trump la notò subito e le chiese il numero di telefono: “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto da me, mi ha cercato più volte”.I due trascorsero del tempo insieme, ma quando Delfece ritorno in Italia, fu lei a decidere di non proseguire oltre. “Diciamo che sono io a non aver voluto, le porte per me sarebbero state aperte”.