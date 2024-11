Indica una casa da demolire per i domiciliari… finisce in carcere 37enne della provincia di Latina

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Priverno (di) hanno arrestato un cittadino di origine marocchina, di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Tribunale di– Ufficio G.I.P. La decisione del giudice è arrivata a seguitorevocaprecedente misura di arresti domiciliari, considerando inadeguato il domicilioto, su cui pendeva un’ordinanza di demolizione.I fatti dell’aggressione a SabaudiaL’uomo era precedentemente agli arresti domiciliari per i fatti accaduti la sera del 25 agosto scorso. In quella data, si era reso protagonista di un episodio di aggressione avvenuto all’interno di un negozio di alimentari a Sabaudia. Lì, mentre stava acquistando alcune bottiglie di birra, aveva aggredito, senza apparente motivo, un altro cliente del negozio.