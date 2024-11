Gaeta.it - Incidente stradale sull’autostrada Roma-Civitavecchia: interventi in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, lungo l’autostrada, precisamente tra le uscite di Cerveteri e Torrimpietra, in direzione. Questo evento ha sollevato allerta e preoccupazione, coinvolgendo diversi soccorritori e le forze dell’ordine, che sono accorsi prontamente per gestire la situazione. La dinamica esatta e le cause che hanno portato al sinistro sono attualmente oggetto di indagine.Dettagli dell’Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto un’automobile che, dopo aver perso il controllo, si è cappottata e finita in una cunetta laterale. L’impatto ha generato un certo caos sulla carreggiata, causando il blocco temporaneo del traffico. Alcuni passanti, accortisi del violento, si sono fermati per prestare i primi soccorsi al conducente coinvolto, dimostrando un gesto di solidarietà in una situazione di emergenza.