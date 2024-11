Ilrestodelcarlino.it - Imparare a volersi bene secondo Sabrina Giorgini

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Buon viaggio, tesoro." è il nuovo libro di(Edizioni Albatros) che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Giusti, in via Veneto ad Urbino. "Dopo la laurea in economia e un master in finanza applicata è arrivata la vera passione: l’attività motoria consapevole – spiega l’autrice del romanzo –. Prima attraverso i corsi di gruppo, ho insegnato fino a 20 discipline. Poi sono passata a fare i personal con persone in carriera con poco tempo. Fino all’apertura dello spazio consulenza allenamenti personali nella palestra Body Project di Cattolica. Collaboro con l’Università di Bologna nella specialistica di scienze motorie e sono ricercatrice. Ora è uscito il mio libro con Albatros Gruppo Feltrinelli “Buon viaggio, tesoro.“.