"I risultati non rispecchiano il valore di Reggio"

L’Unahotels che domani sera, al PalaBigi, affronterà Tortona, dovrà guardarsi soprattutto da una vecchia conoscenza: Arturs Strautins. Il 26enne lettone nel vivaio della Pallacanestro Reggiana si è fatto le ossa, con l’allora Grissin Bon, nel 2014/2015, ha fatto il suo esordio tra i big e, anno dopo anno è cresciuto, sulla scorta anche di quanto appreso dalle nostre parti, fino a diventare il principale terminale offensivo dei piemontesi (quasi 14 punti di media col 40% da 3) e uno dei giocatori più impattanti in questa prima fase di stagione. Strautins, le cifre dicono che non ha mai giocato così bene. "Sono in salute, ho ottime sensazioni, ma lo prendo come un punto di partenza. L’obiettivo è essere costante fino al termine dell’annata". Questo rendimento così elevato è una sorpresa per lei? "Non troppo, ma nemmeno posso dire che me lo aspettavo.