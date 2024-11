.com - Gigi D’Alessio, doppio concerto a Roma il 12 e 13 novembre

torna nei palazzetti italiani con il suo nuovo tour invernale “Palasport”, che prende il via con due concerti a, in programma per il 12 e 13. Dopo un’estate di live tutti esauriti, l’artista napoletano inaugura la stagione fredda con una tournée che ha registrato il tutto esaurito in molte tappe già in prevendita, segno del profondo legame con i suoi fan.e in tutta ItaliaPer queste serate,ha preparato una scaletta che unisce classici e novità, attraversando oltre 30 anni di carriera. I fan potranno ascoltare i brani iconici come “Non dirgli mai”, che ha appena ottenuto il disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età” e “Como suena el corazon”. Non mancheranno i brani del suo ultimo album Fra, come “Io Vorrei 2024” e “Senza tuccà”, che hanno già conquistato il disco d’Oro.