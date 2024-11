Gaeta.it - Fermo Minorenne per Trasporto di Materiale Esplosivo: Scoperta Shock in una Scuola di Lecce

Facebook WhatsAppTwitter Un quindicenne è finito al centro di una grave indagine da parte della Procura per i minorenni di, accusato die detenzione di. I fatti si sono verificati il 30 e il 31 ottobre scorsi, quando il giovane ha portato aben 14 bombe carta, la cui potenzialità è stata descritta come “devastante e letale”. Questo episodio, accaduto in prossimità della festività di Halloween, ha suscitato molte preoccupazioni tra le autorità e i genitori, data la possibilità concreta che si potesse verificare una tragedia.Dettagli dell’AccusaLe indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato che il minore aveva nascosto nel suo zaino sette bombe carta da 30 grammi e sette da 50 grammi, pronte per essere vendute a coetanei. Secondo gli esperti, questi ordigni avrebbero potuto attivarsi accidentalmente in diverse situazioni quotidiane, come semplicemente a contatto con la cenere di una sigaretta o in prossimità di oggetti metallici.