Digital-news.it - Federico Buffa Talks celebra i 50 anni di Alessandro Del Piero: da stasera su Sky e in streaming su NOW

Riparte il viaggio di, la produzione originale Sky Sport condotta daFerri, direttore responsabile Sky Sport. Da, venerdì 8 novembre, su Sky e insu NOW (disponibile anche on demand), al centro dell’ottava puntata,Dele lazione del campione e dell’uomo che si racconta in occasione del suo 50° compleanno, domani 9 novembre.Recordman con la maglia della Juventus e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi,Delè tra i più grandi interpreti della storia del calcio italiano e non solo. Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, la carriera di Delinizia a Padova, in Serie B, GiamBoniperti lo porterà alla Juventus. In bianconero il giovane calciatore diviene leggenda.