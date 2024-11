Europei Cadetti di Taekwondo l’Italia Femminile conquista sei medaglie nella seconda giornata

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Tirana, 8 novembre 2024 – E' una bellissima Italia quella che gareggia eaglidi, a Tirana in Albania. Le Azzurre sono salite sul podio per sei volte.Lete sono state due ori, tre argenti e un bronzo.I risultati – Fonte FITA – Federazione Italiana/FacebookElisa Martina +59kg – oroMaria Vittoria Rosato -37kg – oroIlaria Nicoletti -33kg – argentoVirginia Lampis -41kg – argentoNicole Masala -44kg – argentoGinevra Resta -37kg – bronzo Foto FITA – Federazione Italiana/Facebook