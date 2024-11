Anteprima24.it - Elvira Coda Notari, pioniera del cinema: un tributo visivo alla prima regista d’Italia

Tempo di lettura: 2 minutiUn progetto fotografico inedito prende vita per rendere omaggio a(1875-1946),donnadelneorealista. Attraverso una serie di ricostruzioni storiche minuziose, questocelebra il suo genio e l’eredità culturale che ha inciso nella storia del. Ogni scatto è pensato per catturare l’audacia visionaria e la profonda autenticità che hanno contraddistinto le sue opere, trasportando lo spettatore in un viaggio attraverso l’atmosfera senza tempo del suo mondotografico. Il progetto, ideato dfotografa Cristina Vatielli, rende omaggio a figure storiche dimenticate, come la, attraverso la staged photography. Con l’aiuto della costumista Lisangela Sabbatella, Vatielli ricrea la vita quotidiana di, mescolando ricerca storica e sensibilità emotiva.