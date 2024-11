DrefGold | Il mio ‘Goblin’ simbolo di rivincita

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Goblin, Gremlin e Sloth dei Goonies, “ciascuno di loro rappresenta a modo suo il ‘Junky World’, il mondo del rap e la realtà di oggi” che fanno parte di, tornato in pista con il nuovo album, intitolato, non a casoe disponibile dall’8 novembre. Un’opera matura, sincera e un po’ di rivalsa che segna il ritorno in grande stile del rapper bolognese, al secolo Elia Specolizzi, a tre anni di distanza dal successo del precedente lavoro e anche una certa discontinuità quello di debutto. “Sono davvero fiero e soddisfatto di come suona il mio primo album. Detto questo, per me è sempre stato importante aggiornarmi e cercare di rimanere al passo, soprattutto con le nuove sonorità – raccontaall’AdnKronos -. Con questo nuovo album ho cercato di fare proprio questo: prendermi più tempo per riflettere, capire cosa potesse funzionare meglio e studiare ogni aspetto con più attenzione.