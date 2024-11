Calciomercato.it - Djalò mostra i muscoli: messaggio alla Juve e che rivincita su Motta

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Tiago Djalo gioca una partita di livello, molto difficile, in casa della Lazio e manda più di un segnaleche ora deve decidereIl Porto torna a casa con senza punti dall’Olimpico, cedendo nel recupero contro una Lazio che conferma l’ottimo stato di forma e la spiccata vena europea. Una partita interessante da osservare anche per chi non ha particolari simpatie, soprattutto lantus che ha tenuto gli occhi su Tiago. Il difensore portoghese è stato protagonista di un’estate travagliata, a Roma poteva giocarci proprio ma con la maglia giallorossa. Per tutto l’ultimo giorno di mercato è stato tenuto in naftalina all’Hilton in attesa di capire l’intenzione della Roma dopo le visite mediche e ovviamente non solo.Tiagoe Zaccagni (LaPresse) – calciomercato.itPoi l’ex Lille, mai considerato dacome non lo era stato da Allegri, è tornato a Torino e dopo la chiusura della sessione estiva è stato ceduto in prestito al Porto, con cui i bianconeri avevano chiuso l’affare Conceicao.