Daniele Virgili si risveglia il fratello | Che emozione parlarci ma non è fuori pericolo La Procura apre un’inchiesta

Si è svegliato, ma non è ancora, l’agente della polizia locale di 25 anni che ha perso una gamba dopo essere stato investito sulla via Tiburtina. A provocare l’incidente, un carabiniere libero dal servizio e ubriaco al volante. Dall‘ospedale San Camillo, dove il giovane è ricoverato, emerge un cauto ottimismo: “Il ragazzo è in contatto con l’ambiente e riesce a relazionarsi coi familiari. Il decorso dell’arto operato è regolare, ma le sue condizioni generali restano gravi”. La prognosi rimane riservata. Le parole del, contento di aver rivistocosciente, mentre parte una raccolta fondi per sostenerlo.Riccardo: “Emozionante rivederecosciente”Ildi, Riccardo, non nasconde la sua: “Rivedere mioe poter parlare con lui è stata una gioia immensa.