Iltempo.it - Dalla Nato ai dazi, ecco cosa cambia. Minzolini: l'Europa all'esame di maturità

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

All'indomani delle elezioni di Donald Trump a sinistra, in America e in, senti solo parlare di rischio autoritario o di fascismo. Addirittura dalle colonne del Washington Post, arriva un incitamento alla «Resistenza» di scalfariana memoria. Il solito armamentario, lo stesso che è costato la sconfitta ai democratici americani. Il punto è che ormai The Donald c'è, non lo esorcizzi con le campagne contro, ma devi farci i conti vuoi che lo applaudi, vuoi che ne diffidi, vuoi che lo odi. È un dato di fatto per gli Stati Uniti ma anche per l'. Solo che un conto è essere governati da Trump in America, un altro è subirne le politiche su questa sponda dell'Atlantico. Per quanto riguarda noi il nuovo Presidente americano rappresenta solo la cattiva coscienza del Vecchio Continente: dobbiamo temerlo per i nostri ritardi, per le cose che non abbiamo fatto, per i nostri limiti, non perché l'può essere aggredita dalle politiche trumpiane ma perchè gli Stati Uniti, nella logica dell'America First, non sono più disposti a farci da balia.