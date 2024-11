Liberoquotidiano.it - DAL 22 NOVEMBRE PARTE LA 42esima EDIZIONE DEL TORINO FILM FESTIVAl

Sotto la direzione di Giulio Base, torinese, attore e regista di razza sempre capace di vincere anche al box office, si accendono i riflettori sulladel, un appuntamento a cinque stelle. Del resto, appena abbiamo saputo che sarebbe stato Base a dirigerlo, eravamo certi che non avrebbe sbagliato un colpo. Laureato , ha studiato fin da ragazzo per realizzare i suoi sogni, crescendo a “pane e cinema”, ma puntando anche quei sentimenti puri e autentici che molti non conoscono. Sposato con Tiziana Rocca, ha un matrimonio felice e tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio, tra loro c'è amore e rispetto. E' così che si vincono le battaglie, anche le più difficili. Abbiamo seguito le dichiarazioni di Base e il programma che partirà dal 22: “La prima dedica è per Marlon Brando, spiega il direttore, “nell'anno in cui ricorrono i cento anni dalla sua nascita.