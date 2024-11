Crostata Cioccolato e Nocciole | un concentrato di felicità pura

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Laè uno di quei dolci che mette d’accordo tutti in famiglia e non stanca mai! Ha un guscio friabile e croccante di frolla che accoglie un ripieno scioglievole, cremoso e compatto al contempo.Nonostante sia tanto coreografica e invitante, non è difficile da realizzare. Dovremo semplicemente seguire i passaggi accuratamente, lasciando il giusto tempo di riposo tra uno step e l’altro.Una volta pronta, poi, non cadiamo nella tentazione di volerla addentare subito, appena si raffredda! Occorre pazientare e lasciarla rassodare in frigorifero per 2 ore almeno in modo che possa raggiungere quella consistenza straordinaria che farà innamorare tutti al primo morso.Mettiamoci al lavoro subito, allora.: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:per la frolla:200 gr di farina 001 uovo70 gr di zucchero a velo120 gr di burro freddissimo a tocchettiper la ganache al:200 gr difondente al 55%200 ml di panna liquida40 gr di burroper decorare:60 gr diq.