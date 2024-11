Lanazione.it - Così nasce la Pistoiese di Villa. Difesa a tre e Grilli da playmaker

Come sarà la nuovadi Alberto? Non troppo diversa, almeno nello schieramento tattico, da quella di Giacomarro. È stato proprio il tecnico nativo di Cremona a dirlo nel corso della conferenza di presentazione. "Sia alla Pergolettese che a Francaavevo usato il 3-5-2 – ha detto– e anche qui a Pistoia ho trovato una squadra che sa lavorare con questo modulo. I ragazzi mi hanno però dato totale disponibilità fin da subito quindi non è detto che rimarremo sempre su questa linea". Parole che, provando ad intrepretarle, fanno intendere che, almeno nelle prime fasi, il nuovo allenatore non modificherà l’impronta che Giacomarro ha dato allafin dai primi giorni di lavoro. A cambiare però, in alcuni casi anche per necessità, saranno gli uomini che scenderanno in campo.