Bergamonews.it - Controlli anti spaccio a Terno d’Isola: identificate oltre 30 persone

. I carabinieri della compagnia di Zogno, nell’ambito di un ampio dispositivo coordinato di sicurezza e prevenzione, hanno intensificato isul territorio durante la serata di martedì (5 novembre), con particolare attenzione alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti e al controllo degli stranieri presenti sul territorio.Durante le operazioni, che si sono svolte nella zona dell’Isola ed in particolare a, i Carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo e perquisizioni a soggetti sospetti, con particolare attenzione a prevenire il fenomeno dellodi droga. Sono stati identificati e controllati30 individui, tra cui alcuni soggetti risultati già noti alle forze dell’ordine.A seguito dei, sono state effettuate diverse segnalazioni amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.