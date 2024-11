Atp Finals Torino 2024 programma allenamenti venerdì 8 novembre e come seguirli

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L'inizio delle Atp Finals si avvicina, ma dopo sorteggi, conferenze stampa e presentazioni ufficiali, ora per i protagonisti c'è da ultimare la preparazione in vista del debutto. Giornata piena, quella di oggi, nel capoluogo piemontese, dove proseguono gli allenamenti dei big. C'è Jannik Sinner, ma anche tutti gli altri sette del torneo di singolare, più Bolelli/Vavassori e gli altri doppisti. Jannik Sinner scenderà in campo per un paio d'ore con Alexander Zverev: i due si alleneranno alle ore 14:00 sul 'Campo Sebastopoli' e alle 15:00 si sposteranno sul Centrale dell'Inalpi Arena.